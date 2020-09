Viime viikolla kuolleen ikonisen tuomarin arkku esillä maan korkeimmassa oikeudessa – "Ginsburg halusi olla oopperavirtuoosi, mutta hänestä tuli rocktähti"

Ginsburgin elämä "yksi monista amerikkalaisen unelman versioista"

Trump vierailee tuomioistuimessa torstaina

Trump on ollut Ginsburgin kuoleman jälkeen nopealiikkeinen liberaalituomarin seuraajan valitsemisessa. Hän on sanonut nimeävänsä oman ehdokkaansa uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi lauantaina.

Romney vetoaa perustuslakiin

Romney on yksi merkittävistä republikaaneista, joka on kritisoinut Trumpia äänekkäästi.

Vuosikymmenien vaikutus

BBC:n mukaan Trump on kertonut oman valintansa olevan nainen. CNN kirjoittaa lähteisiinsä viitaten, että tällä hetkellä presidentin suosikki tehtävään vaikuttaa olevan tuomari ja asianajaja Amy Coney Barrett, joka on nähty nyt Valkoisella talolla kahtena päivänä peräkkäin. ¨CNN viittaa jutussa lähteisiin, jotka tuntevat aiheen hyvin. Kukaan lähteistä ei kuitenkaan sano varmasti, että Barrett on Trumpin valinta. Presidentti on heidän mukaansa kuitenkin antanut ymmärtää olevansa aivan myyty. Tietojen mukaan Trumpilla on ollut nimitykseen viisi naiskandidaattia.