Zelenskyi peräänkuuluttaa Ukrainalle samanlaista yhtenäisyyttä kuin mitä Israelille on osoitettu

Israel sanoi aiemmin torjuneensa Iranin viikonloppuisen ilmahyökkäyksen läntisten liittolaistensa tuella. Ukraina on edeltävien kuukausien aikana vaatinut länneltä enenevässä määrin muun muassa juuri ilmatorjuntakalustoa.

Lännen tuki Ukrainalle on horjunut viime kuukausina, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa sotilasapupaketti on jumittanut kongressissa jo kuukausia. Yhdysvaltain edustajainhuoneen on määrä äänestää pitkään kongressissa jumittaneesta Ukrainan tukeen liittyvästä lakipaketista tällä viikolla, republikaanijohtaja Mike Johnson sanoi maanantaina.