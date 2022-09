Urheilujuoman väristä kiistellään somessa – yksi asia saa monet epäilemään omaa vastaustaan

Aika ajoin sosiaalisessa mediassa kiistellään siitä, minkä värisiä tietyt asiat ovat. Kaikki lähti vuosia sitten surullisenkuuluisasta mekosta liikkeelle, mutta sittemmin on ihmetelty muun muassa paidan , pipon ja lenkkareidenkin todellisia värejä.

Tuorein värikiista on saatu aikaan tietystä urheilujuomasta, kertoo New York Post . Kiistan pistettiin alulle Tennessee Volunteersin virallisella amerikkalaiseen jalkapalloon keskittyvällä TikTok-tilillä .

"Miten tuo voisi olla vihreää?"

– On ollut paljon puhetta siitä, minkä väristä sitruuna-lime-Gatorade on. Ja oikeasti, en ole täällä kaunistelemassa asioita – jos tämä on sinusta keltaista, sinun tarvitsee tarkastuttaa näkösi, kuittaa yksi pelaajista.