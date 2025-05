Uskomaton video taivaan imaisemasta varjoliitäjästä paljastui epäilyttäväksi

Uutinen kiinalaisen varjolentäjän tempautumisesta yli 8 500 metrin korkeuteen on herättänyt epäilyjä.

Videon välittänyt uutistoimisto Reuters kertoo tutkivansa väitteitä, joiden mukaan varjoliitäjän kuvaamaksi alun perin väitetty video olisikin tekoälyllä tuotettua.

Alkuperäisen uutisen tiedot perustuivat varjoliitäjän haastatteluun ja videomateriaaliin. Qilianin vuoristossa Kiinassa lentänyt Peng Yujiang kertoi aiemmin, että hänen tarkoituksenaan oli tehdä tuiki tavallinen varusteiden testilento, mutta voimakas nousuvirtaus nostatti hänet huomaamatta yli 8 500 metrin korkeuteen. Tuolla korkeudella pakkanen lähentelee neljääkymmentä miinusastetta.

Video nousi viraaliksi. Sittemmin Pengin väitteet on kyseenalaistettu, kun on havaittu, että ainakin osa videosta on ilmeisesti tekoälyn tekemää.

Esimeriksi NBC Newsin mukaan videon ensimmäiset sekunnit on havaittu tekoälyn tuottamiksi.

The Guardian kertoo Kiinan viranomaisten ylistäneen aiemmin Pengin selviytymistä korkeuksissa. Normaalisti ihminen ei kykene selviytymään yli 8 000 metrin korkeudessa ilman lisähappea.

Vaikka Peng olisi todella kohonnut väitettyyn korkeuteen ei kyseessä olisi kuitenkaan maailmanennätys. Saksalainen varjoiitäjä Ewa Wiśnierska kävi vuonna 2007 peräti 9 946 metrin korkeudessa, kun hän jäi nousuvirtaukseen varjoliitäessään Australiassa. Wiśnierska oli tajuttomana noin 40 minuuttia. Hän sai tietää, kuinka korkealle hän oli lentänyt vasta laskeuduttuaan turvallisesti ja tarkistettuaan lentotietonsa.