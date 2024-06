Huippulupaus Konsta Heleniuksesta ylvästä puhetta NHL-draftin alla – "Yksi älykkäimmistä"

NHL-kausi huipentui tiistain vastaisena yönä Florida Panthersin Stanley Cup -mestaruuteen, joten suurin mielenkiinto on siirtynyt nyt tulevana viikonloppuna järjestettävään NHL:n varaustilaisuuteen.

TSN:n konkaritoimittaja Bob McKenzie on julkaissut viimeisen listauksensa tulevan draftin huippulupauksista. Ykkösvaraukseksi McKenzie povaa monien muiden toimittajien tapaan Macklin Celebrinia .

Suomalaisittain tulevan NHL-draftin ykkösnimi on Jukureissa ja Leijonien paidassa loistanut Konsta Helenius. McKenzie nostaa Heleniuksen listallaan sijalle yhdeksän.

McKenzien mukaan Helenius löytyy kahden haastattelemansa pelaajatarkkailijan kärkikolmikosta ja viisi pelaajatarkkailijaa on listannut Heleniuksen seitsemän parhaan joukkoon.

– Hän on poikkeuksellinen kahden suunnan keskushyökkääjä. Jos hän ei ole jopa älykkäin lupaus, niin hän on ainakin yksi niistä (älykkäimmistä), eräs pelaajatarkkailija sanoo TSN:lle.

– Jos siihen ei usko, et luultavasti halua käyttää TOP10 varausvuoroa häneen. Mutta huonoimmassakin tapauksessa hänestä tulee hyvä kahden suunnan kakkossentteri.

Toukokuussa 18 vuotta täyttänyt Helenius on nuoresta iästään huolimatta pelannut jo 84 ottelua SM-liigassa. Tehopisteitä Helenius on takonut 47.

– Sitä ei voi unohtaa, että hän on pelannut miehiä vastaan. Hän on tehnyt kelpo määrän pisteitä haastavassa liigassa, ja kun hän on pelannut ikäistensä kanssa junioriturnauksissa, hänen taitonsa ja peliälynsä erottuivat selvästi, toinen pelaajatarkkailija kertoo.