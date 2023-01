TSN: Vain yhtä suomalaista povataan NHL:n ykköskierroksen varaukseksi – listan kärjessä hirmutehoja nakuttanut nuorisotähti

McKenzie julkaisi tuoreen listauksensa maanantaina. Ykköskierrokselle, eli 32:n kärkinimen joukkoon mahtui HIFK:n Kasper Halttunen, joka on sijoitettu sijalle 29.

Muista suomalaisista Ässien Lenni Hämeenaho on sijalla 42, Pelicansin Jesse Kiiskinen on sijalla 49. ja Pelicansin Rasmus Kumpulainen on sijalla 79.