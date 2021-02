UPM tarjoaa ammattiliitoille valmentajan roolia paikallisessa sopimisessa – yhtiön mukaan osaamisen puute on keskeinen sopimisen este

– On ihan tutkittua tietoa, että paikallisen sopimisen pullonkauloista ja esteistä keskeistä on molempien osapuolten osaaminen. Ei välttämättä tiedetä, mikä on mahdollista ja mikä ei, ja silloin myöskään ei uskalleta sopia asioita, arvioi UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén STT:lle.