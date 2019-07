Metsäyhtiö UPM kasvatti jälleen tulostaan – investoi yli 2 miljardia euroa Uruguayhin

Investointi kasvattaa sellukapasiteettia puolella

2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehdas rakennetaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa.

UPM:n mukaan investoinnin edellytyksiä on huolellisesti valmisteltu Uruguayn valtion kanssa.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen tiedotteessa.