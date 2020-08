Entinen työministeri Jari Lindström ennakoi lisää lopettamisuutisia paperitehtailta: "Todella lyhytjänteistä"

– Se on joka kerta sama juttu. Tulee samat ajatukset kuin vuonna 2006. Tiedän aika tarkkaan, mitä ne [tehtaalla työskentelevät] ihmiset ajattelevat. Se on järkytys.

Anjalankosken tehtaasta huoli

Lindström ennakoi, että myös Stora Ensolta on lopettamisuutisia tulossa. Hän on huolissaan Anjalankosken tehtaasta, jossa valmistetaan paperin raaka-ainetta eli tehdään hioketta. Sen tekeminen kuluttaa paljon sähköä.

Lindström kertoo ymmärtävänsä, jos käyttöikänsä lopussa oleva kone ajetaan alas. Nyt ollaan kuitenkin lakkauttamassa tehtaita, joita on kunnostettu eikä niiden tekninen käyttöikä ole vielä lopussa.

Lindström ei usko Kaipolan tehtaan jatkavan vaihtamalla toiseen paperilaatuun. Suurin osa tehtaista, jotka on ilmoitettu lakkautettaviksi, on suljettu.

Joitakin poikkeuksia on. Oulussa Stora Enson paperitehtaalla muutettiin viime vuonna yksi kone kartonkikoneeksi ja toinen paperikone suljettiin.

– UPM ei tee kartonkia. Se on fakta, että sanomalehtipaperin kysyntä vähenee, kun perinteisten lehtien tilaaminen on vähentynyt. Maailmallehan sitä menee ja Aasiaan on viime vuosina avattu paperitehtaita.