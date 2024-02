UNRWA:n tuen lopettaminen on vaarallista, EU:n Borrell jyrähti

UNRWA varoittaa toimintansa voivan loppua

UNRWA on varoittanut, että sen toiminta alueella voi loppua helmikuun loppuun mennessä, jos kansainvälinen rahoitusapu vähenee merkittävästi. Useat YK-järjestöt ovat jo sanoneet, että avun tyrehtyminen Gazassa edelleen oleville palestiinalaisille aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia. – Vaikka jotkut tärkeät lahjoittajat ovat keskeyttäneet rahoituksensa, se tunnustetaan laajasti, että UNRWA on keskeisessä asemassa elintärkeän avun tarjoamisessa yli 1,1 miljoonalle ihmiselle Gazassa, Borrell jylisi ja muistutti, että alueen ihmiset ovat akuutissa nälänhädässä sekä kärsivät leviämään lähteneistä taudeista. – Järjestön rahoituksen lopettaminen vaarantaisi satojentuhansien ihmisten elämän, Borrell jatkoi.

Puolet tuesta jäädytetty

Borrell sanoi luottavansa siihen, että järjestöä kohtaan esitettyihin väitteisiin liittyvät tutkinnat ovat valmiit ennen kuin Euroopan komission seuraavan tukipaketin on määrä lähteä eteenpäin helmikuun lopussa.



Borrellin mukaan UNRWA:lta tähän mennessä jäädytettyjen rahoitusosuuksien kokonaisarvo on yli 440 miljoonaa dollaria. Tämä vastaa järjestön kuluvan vuoden rahoituksesta noin puolta. Borrell toisti UNRWA:n viestin, että koko järjestön olemassaolo on vaakalaudalla.



YK on todennut, että järjestön toiminnan jatkoa arvioidaan kokonaisuutena sen jälkeen, kun Israelin väitteet on tutkittu perinpohjaisesti.