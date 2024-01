Suomi keskeyttää tukensa YK:n palestiinalaisten pakolaisjärjestölle – "Rahaa ei saa mennä terroristeille euroakaan"

UNRWA on humanitäärinen, YK:n alainen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten terveydenhuolto ja koulutus. Sillä kerrotaan olevan noin 28 000 palestiinalaistyöntekijää.

Suomen rahoitus viisi miljoonaa euroa vuodessa

Suomella on järjestön kanssa nelivuotinen sopimus, jonka on määrä päättyä 2026. Sopimuksen suuruus on viisi miljoonaa euroa vuodessa. Nyt maksatukset järjestölle keskeytetään syytösten vuoksi. Ulkoministeriö edellyttää syytöksistä riippumatonta ja perinpohjaista selvitystä.