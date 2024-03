Tavio: Suomen päätös keskeyttää tuki UNRWA:lle pysyy voimassa

Euroopan komissio on nyt luvannut järjestölle 50 miljoonaa euroa, ja myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa sille vielä 32 miljoonaa euroa lisää.

Tavio sanoi STT:lle välittämässään viestissä, että komission käyttämä raha on myös suomalaisten veronmaksajien rahaa ja on ensisijaista, että rahamme eivät päädy hyödyttämään terroristeja.

Israel on aiemmin ilmoittanut pyrkivänsä lakkauttamaan avustusjärjestön.

EU:n määrä antaa rahat ensi viikolla

