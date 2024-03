EU lupaa 50 miljoonaa euroa palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle

Euroopan komissio lupaa 50 miljoonaa euroa YK:n alaiselle palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle UNRWA:lle. Israel on aiemmin ilmoittanut pyrkivänsä lakkauttamaan järjestön.

Komission tiedottaja Eric Mamer kertoo, että rahat on määrä antaa ensi viikolla, kun UNRWA on ilmoittanut hyväksyvänsä rahoituksen ehdot. Myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa järjestölle vielä 32 miljoonaa euroa lisää.