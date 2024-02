Unkarin Orban testaa tänään EU-johtajien kärsivällisyyttä – saako Ukraina elintärkeän apunsa?

EU-maiden poliittiset johtajat ovat valmistautuneet jälleen vääntämään Ukrainan pitkän aikavälin rahoituksesta, kun he kokoontuvat poliittisten johtajien huippukokoukseen Brysseliin. Valtaosa EU-maista tulkitsee tällä hetkellä tilannetta kiristyksenä, jossa välikappaleena on 50 miljardin euron tuki Ukrainalle.

Tunnelmat kiristyivät kokouksen alla

Brysselissä ehti joulukuun jälkeen herätä jo toiveita Unkarin taipumisesta Ukrainan 50 miljardin euron monivuotisen avun taakse, mutta huippukokouksen alla tunnelmat ovat jälleen kiristyneet. Financial Times -lehdelle on vuodettu kokouksen alla EU-virkamiesten laatima taustapaperi, jossa ruodittiin Unkarille aiheutuvia talousvaikutuksia, jos 26 EU-maata päättävät estää Unkarin EU-rahoituksen.



Tiistaina Unkarin pääministeri Orban syytti Brysseliä Unkarin kiristämisestä.



– Teimme kompromissiehdotuksen. Vastineeksi Bryssel kiristi meitä, Orban kirjoitti.



Muissa EU-maissa näkökulma on ollut toinen, koska Orbanin on katsottu kiristävän Unkarille rahaa Ukraina-päätöksen avulla. Unkarilta on muun muassa jäädytettynä EU-varoja maan oikeusvaltion heikon tilanteen takia.



Kompromissiehdotuksella Orban puolestaan viittasi paperiin, joka hänen poliittisen neuvonantajansa mukaan olisi toimitettu Budapestista Brysseliin lauantaina. Avustajan mukaan ehdotus jättäisi kuitenkin Unkarille yhä mahdollisuuden peruuttaa tukipäätös myöhemmin.