Pääministeri Orpo Unkarista: En hyväksy minkäänlaista kiristämistä

Komission vapauttama rahoitus oli jäädytetty muun muassa Unkarin tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden puutteen vuoksi. Komissio kuitenkin tiedotti arvioineensa, että Unkari on toteuttanut toimet, joihin se on ongelman ratkaisemiseksi sitoutunut.

Orpo sanoi, että komissio tekee omaa arviointiaan, ja sen on tehtävä se huolella. Hänen mukaansa lähtöoletuksena on se, että jos komissio rahat vapauttaa, kriteerit ovat täyttyneet.

Miltä neuvottelut näyttävät?

Muillakin mailla ollut epäilyksiä

– Minulla on käsitys, että nämä muut "duubiot" (epäilykset) on joko neuvoteltu tai neuvoteltavissa. Itävallan positiota minä en ihan tarkkaan tunne. Saksa hakee ratkaisuja. Heillä on ollut kotimaassa budjetin säännöissä ongelmia ja toisaalta he ovat suosineet tätä kahdenvälistä tukea, Orpo sanoi.