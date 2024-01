"Näissä asioissa ei sooloilla" – kärkiehdokkaat kertovat, miten he presidenttinä toimisivat niskuroivan Unkarin kanssa

Nato-maista vain Unkari on enää Ruotsin Nato-jäsenyyden esteenä.

Maan parlamentti on istuntotauolla helmikuun 26. päivään asti, eikä puhemies Laszlo Köver ole nähnyt erityistä kiirettä Ruotsin Nato-hakemuksen hyväksymiselle.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kertonut kehottaneensa parlamenttia hyväksymään ratifioinnin mahdollisimman nopeasti.

Näin toimisi Stubb

STT kysyi presidentinvaalien kärkiehdokkailta, mitä he tässä tilanteessa Suomen presidenttinä tekisivät.

Hänen mielestään Unkarin suuntaan on syytä lisätä painetta.

Ruotsin Nato-jäsenyyden lisäksi Unkari hangoittelee ainoana EU-jäsenmaana EU:n yhteistä Ukrainan tukipakettia vastaan. Stubbin mielestä Unkarin toiminta on kansainvälisen politiikan näkökulmasta eriskummallista eikä se toimi pitkällä aikavälillä.

– Unkari voidaan ohittaa sekä EU:ssa että Natossa. Nato-kysymykseen löytyy ratkaisu, ja uskon, että myös Ukrainan rahoituskysymykseen löytyy ratkaisu. On vain valitettavaa, että meidän muuten hyvin mennyt EU:n yhtenäisyys rakoilee yhden jäsenmaan takia. Tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että tarvitaan enemmistöpäätöksiä myös ulkopolitiikkaan.

Stubbin mukaan EU:lla on Unkarin painostamiseen erilaisia keinoja, jotka näyttävät toistaiseksi myös toimivan hyvin.

Halla-aho: Unkarin toiminta vaarantaa koko Euroopan turvallisuuden

Hän kertoi, että presidenttinä hän pyrkisi kahdenvälisin keskusteluin selvittämään, mikä Unkarin toiminnan takana on, mihin maa pyrkii ja voidaanko neuvottelemalla päästä eteenpäin.

– Jos kyseessä on koordinoitu yhteistyö Venäjän kanssa, riski on tietysti paljon suurempi kuin jos kyse on ainoastaan itsekkäästä omien etujen ajamisesta.