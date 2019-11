Hovioikeus käsittelee toistaiseksi viimeistä syytettä laajassa jengijutussa, jonka tutkinta johti United Brotherhoodin lakkauttamiskanteeseen – syytettyinä toista kymmentä jäsentä ja kokelasta

Oikeudenkäynnissä kyse on aseista, kiristyksestä ja huumeista. Syyttäjä katsoo, että jengille on haalittu raskasta aseistusta ja sen lukuun on ollut tarkoitus levittää amfetamiinia ja Subutexia. Epäillyt rikokset on tehty pääosin vuonna 2018.