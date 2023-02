Uniikki lukaali myynnissä! 1500 neliötä, sikarihuone ja oma galleria – tältä se näyttää

Teollisuuspatruuna Juuso Waldenin perheen entinen edustuskoti Antinkärki ei ole mikään ihan tavallinen omakotitalo. Talossa on 12 huonetta ja kokonaispinta-ala on yli 1500 neliömetriä. Pelkästään rantasaunan pinta-ala on sata neliötä. Talo on myynnissä reilun 1,2 miljoonan pyyntihinnalla.