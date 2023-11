Vesa-Matti Loirin Inarin-mökki on myynnissä – katso kuvat

Inarin Veskoniemessä sijaitsevan kelohirrestä valmistetun 66 neliön mökin pyyntihinta on 209 000 euroa. Mökissä on ilmoituksen mukaan tilava tupa ja kaksi makuuhuonetta.

– Kyllä kiinnostusta on ollut. Aamukahdeksasta asti on puhelin soinut ja sähköposteja on tullut, Pietilä sanoo.