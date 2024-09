Näin toimii Meidän remppa -ohjelman Susannan nollan euron remonttibudjetti

Yrittäjänä sosiaalialan ja luovan tuottajan töitä tekevän Susannan remonttikohde on yksi asunto yli satavuotiaasta hirsitalosta, jossa on yhteensä neljä asuntoa. Hän haluaa siitä itselleen kakkoskodin.

Koko talo on alkujaan hankittu purkukuntoisena. Ajan myötä hän on kunnostanut paikkoja asunto ja huone kerrallaan. Talo on alun perin ollut sahan työntekijöiden asuinkasarmi, ja siinä on ollut kahdeksan niin kutsuttua hellahuoneasuntoa. Edellinen omistaja on 70-luvulla yhdistänyt tilat neljäksi asunnoksi.