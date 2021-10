Unicef varoittaa: Libyan säilöönottokeskuksissa olevat naiset ja lapset välittömässä vaarassa

Unicefin mukaan viimeaikaisissa joukkopidätyksissä on otettu kiinni noin 750 naista ja 250 lasta. Järjestön tiedotteen mukaan naisten ja lasten turvallisuus ja hyvinvointi ovat uhattuna.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on kuvaillut pidätyksiä väkivaltaisiksi ja kertoo kiinni otettuja pidettävän surkeissa oloissa.

Brugiolo kertoo järjestön tiedotteessa, että lapsia pidetään säilöönottokeskuksissa epäinhimillisissä oloissa. Hänen mukaansa on syytä olettaa, että kiinni otettujen lasten määrä voi olla huomattavasti korkeampi, sillä poikia kerrotaan usein laitettavan samoihin selleihin aikuisten miesten kanssa.

Kuusi kuoli ampumisessa perjantaina

Unicefin mukaan al-Mabanin säilöönottokeskus on maan suurin ja siellä on parhaillaan yli 5 000 ihmistä, kun keskuksen kapasiteetti on 1 000.