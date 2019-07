Hurjia kuvia Texasin raja-aseman pidätyskeskuksesta – Kongressiedustaja: "Nämä ovat keskitysleirejä"

NBC:n mukaan siirtolaisia on laitettu täpötäysiin huoneisiin, joissa he odottavat kasvot ikkunaan painautuneena. Tarkastajan mukaan keskuksen vanhempi virkamies kuvaili tilannetta tikittäväksi aikapommiksi.

Raportissa on myös kuvia, jotka on otettu Texasissa sijaitsevissa keskuksissa. Guardianin mukaan yhdessä raportin kuvista näkyy, kuinka yhteensä 88 aikuista miestä on sullottuna huoneeseen, joka on suunniteltu 41 ihmisen säilyttämiseen.