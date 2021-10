YK:n tutkinta epäilee sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan Libyassa

Tutkijat: Kaikki osapuolet rikkoneet humanitaarista oikeutta

Tutkijoiden mukaan Libyan konfliktien kaikki osapuolet ovat rikkoneet kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Myös lapsia on värvätty, ja he ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Lisäksi naisia on kadonnut ja heitä on tapettu.