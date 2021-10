Vartijat alkoivat tulittaa täyteen ahdetussa säilöönottokeskuksessa Tripolissa – useita siirtolaisia kuollut

Viime päivien joukkopidätysten seurauksena al-Mabanin säilöönottokeskuksessa oli perjantaina noin 3 000 siirtolaista, kun sen kapasiteetti on 1 000. Osa siirtolaisista on ollut majoittuneena pihalla rakennuksen ulkopuolella.

Libyan säilöönottokeskuksissa surkeat olot

IOM:n Sodan mukaan moni siirtolainen on pidätettynä ilman laillista perustetta.

– Siellä on ihmisiä, joilla on asianmukaiset paperit, mutta he ovat jumissa maassa.