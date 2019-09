Unicef: Konfliktialueilla syntyi viime vuonna yli 29 miljoonaa lasta

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat kriittisiä aivojen kehitykselle



Tuntikausia täriseviä lapsia Jemenissä, aggressiivisia lapsia Somaliassa



Jemenissä Unicefin työntekijä kertoo lapsista, jotka tärisevät tuntikausia hallitsemattomasti. Lapset eivät pysty nukkumaan, ja he vaikeroivat äänellä, joka ei ole itkua vaan heikkoa ääntelyä. Osa lapsista on niin aliravittuja ja traumatisoituja, että he sulkeutuvat maailmalta, ja perheiden on mahdotonta saada heihin mitään kontaktia.