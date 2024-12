Ukrainan sodan vaikutukset lasten mielenterveyteen ovat yhä huolestuttavampia, sanoo Pelastakaa Lapset -järjestö.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan yli 40 prosenttia sen kohdennettua tukea saaneista lapsista Ukrainassa kärsii psykososiaalisesta kuormituksesta.

Lapsilla esiintyy muun muassa ahdistuneisuutta, pelkoa ja mielialahäiriöitä. Osalla lapsista on järjestön mukaan puheen häiriöitä, hallitsematonta vapinaa ja painajaisia.

Järjestön tukemien lasten tilanteet ovat yhä vaikeampia ja heidän auttamisensa on entistä haastavampaa, kertoo järjestön tekninen neuvonantaja Ukrainassa Abeer Jawad.

– Kohtaamme lapsia, joita on evakuoitu rintama-alueilta ja erotettu vanhemmistaan, sekä maamiinoihin astuneita lapsia, joilla on vakavia vammoja. Lapsia, jotka ovat asuneet miehitetyillä alueilla. Lapsia, jotka ovat nähneet vanhempiensa kuoleman. Lista on järkyttävä ja loputon, hän sanoo tiedotteessa.

Järjestön kohdennettua tukea sai kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä vajaat 2 600 lasta. Pelastakaa Lapset antaa paikallisten kumppaniensa kanssa tukea lasten suojeluun ja hyvinvointiin 20 alueella Ukrainassa.

Kipeä tarve mielenterveydelliselle tuelle

Järjestö kertoo tiedotteessaan arviosta, jonka mukaan Ukrainan väestöstä lähes 10 miljoonaa on vaarassa sairastua tai kärsii jo mielenterveysongelmista sodan vuoksi ja että heistä noin 1,4 miljoonaa on lapsia.

Järjestö painottaa, että lasten mielenterveysongelmiin on puututtava kiireellisesti. Jawad vetoaa avun saamiseksi Ukrainan lapsille.

– Ukrainassa tarvitaan kipeästi lisää mielenterveydellistä ja psykososiaalista tukea, jotta voimme varmistaa, että kokonainen sukupolvi lapsia voi toipua sodasta, väkivallasta ja tuhoista, hän sanoo.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014, ja täysimittaisen sodan alettua helmikuussa 2022 järjestön avustustoimia laajennettiin.

Avustustoiminta on tavoittanut Ukrainassa yli 3,4 miljoonaa ihmistä, joista noin 1,4 miljoonaa on lapsia.

Järjestö tarjoaa kohdennettua tukea vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja heidän perheilleen osana humanitaarista operaatiota.

Tukeen voi sisältyä terveys- ja mielenterveyspalveluja, oikeudellista apua ja käteisapua.

