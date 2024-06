Unelmia Italiassa -ohjelma saa jatkoa – Ellen Jokikunnas: "Saamme jatkaa dokumentointia tulevalle lapsellemme kaikesta tästä"

– Reino puhuu tällä hetkellä parhaiten Italiaa. Se on ystävystynyt kaikkien kanssa, ja missä päin tahansa Eurooppaa kuljetaan, niin kaikki rakastuvat Reinoon. Hän on nyt jo 8,5-vuotias, joten tämän lämmön on huomannut koiran hyvinvoinnissa: hänellä ei ole mennyt selkä kertaakaan jumiin, mikä tapahtuu vähintään kerran talvessa Suomessa. Reino on saanut pentuaikansa takaisin: hän juoksee joka päivä täysiä pelloilla ja kirmaa kuin nuori koira. Sillehän on pääasia, että missä tahansa me olemme, niin hän on onnellinen, Ellen kertoi.