Ellen Jokikunnas viettää äitienpäivää eri tunnelmissa kuin koskaan aiemmin – adoptiolapsi saapuu lähikuukausien aikana

– Istuimme autossa huoltoaseman pihassa, kun puhelin soi. Ensimmäinen fiilis siinä on tietenkin järkytys hyvässä ja pahassa. Että nyt tämä tapahtuu. Sitten epäusko, että tämä on varmaan jokin pilapuhelu. Minulla kesti neljä päivää rekisteröidä puhelun sisältö ennen kuin pystyin alkaa prosessoimaan, mitä juuri äsken tapahtui. Siinä tulee pintaan kaikki tunteet yhtä aikaa, eikä oikein pysty reagoimaan yhteenkään niistä. Se on todella hämmentävä hetki, Jari kertoi.

– Sitä on vaikeaa kuvailla. Valtavia tunteita. Ensimmäiset viikot menivät jonkinlaisessa shokkitilassa. Asioita teki autopilotilla, ja oli itse itsensä ulkopuolella. Oli vaikeaa tarttua toimeen tai ajatella mitään. Samaan aikaan oli vaikeaa ajatella sitä totuutta, että onko tämä nyt todellista. Tarkoittaako tämä sitä, että minä olen äiti ja Jari on isä, Ellen jatkoi.

– Se oli ensimmäinen vaihe, kun alkoi oikeasti tuntua, että ehkä saammekin lapsen. Toki kuuden vuoden adoptioprosessissa on menty todella aaltomaista liikettä. Olemme olleet siitä onnekkaita, että aaltomaiset fiilikset on menneet meillä eri rytmissä: silloin, kun toinen on ollut alamaissa, niin toisella on ollut parempi hetki. Olemme saaneet toinen toisistamme eniten tukea sekä tietysti vertaisperheistä, joita prosessissa yhdistetään, Jari kertoi.