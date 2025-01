Ellen Jokikunnaksen Reino-koira ja Ralph-poika rakastuivat toisiinsa ensinäkemältä: "Nykyään kotona majakka ja perävaunu"

Ellen Jokikunnas ja Jari Rask saivat pitkän odotuksen jälkeen Ralph-poikansa kotiin marraskuussa 2024.

Ellen Jokikunnas ja Jari Rask ovat taltioineet Italian-kotinsa remonttia ja arkeaan Unelmia Italiassa -ohjelmaan, jonka toinen kausi alkaa 11. helmikuuta. Ohjelma voitti Kultainen Venla -gaalassa äskettäin Vuoden lifestyle-ohjelman palkinnon.

Pariskunnan koko motiivi tehdä ohjelma oli heidän adoptiolapsensa 8-vuotias Ralph James, josta he eivät vielä ohjelman kuvaamisen aloittamishetkellä tienneet mitään. Poika haettiin kotiin marraskuussa 2024.

– Nyt ohjelmalla on yksi fani, joka on ainoa, joka merkitsee meille. Hän kuluttaa jaksoja ja kysyy lähes päivittäin, milloin menemme Italiaan. Hän ei ole vielä päässyt siellä käymään, Jokikunnas kertoi Kultainen Venla -gaalan punaisella matolla 17. tammikuuta.

Ellen ja Jari ovat halunneet rauhoittaa pojan kotiutumisen, joten perhe suuntaa yhdessä Italiaan todennäköisesti ensi kesänä.

Ralph pitää Suomessa erityisesti lumesta.

– Hän on poika, joka löysi lumen. Hän tuli sieltä keskeltä sademetsää, vuorilta, todella lämpimästä maasta. Se on antanut paljon itsellekin, koska en ole ollut enää aikuisiällä oikein talvi-ihminen. Kyllä sitä jaksaa riemastua, kun yksi pikkutappi haluaa vetää toppavaatteita päälle ja rakennamme igluja, tulivuoria ja lumiukkoja, Ellen kertoi.

– Siinä on jotakin todella voimaannuttavaa, kun pikkujäbä juoksee ulkosaunasta lumihankeen kierimään ja nauttii siitä niin täysin rinnoin, Jari jatkoi.

Perheeseen kuuluu niin ikään Reino-koira, joka on isossa roolissa myös Unelmia Italiassa -ohjelmassa. Kun Ellen ja Jari saapuivat Ralphin kanssa Filippiineiltä Suomeen, niin ensimmäisen viiden minuutin tutustumisen jälkeen Reino ja Ralph rakastuivat toisiinsa.

– Meillä on nykyään kotona majakka ja perävaunu, mikä tarkoittaa, että kun illalla luen iltasadun, niin sänkyyn nukahtaa kolme miestä: Jari, Ralph ja Reino. He levittäytyvät nukahtaessaan niin, ettei minulle ole tilaa. Reino haluaa olla ihan kiinni Ralphissa, ja läheisyys on heille tärkeää. Laahustan villasukissa ympäri kämppää, kunnes on pakko päästä nukkumaan ja sanon Reinolle, että nyt on pakko mennä omaan sänkyyn, jotta minä pääsen nukkumaan, Ellen kertoi huvittuneena.

– Puolin ja toisin. Tänään viimeksi, kun kävelin koulukyytiä vastaan ja oli koira mukana, niin Ralph juoksi halaamaan ensin Reinoa ja sitten vasta minua, Jari jatkoi.

Videolta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.