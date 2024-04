Ellen Jokikunnas taltioi Jari-puolisonsa kanssa elämäänsä Italiassa: "Olin perumassa, etten uskallakaan"

Katso alla olevalta videolta, miltä Italian-kakkoskodissa näytti ennen remontin alkua.

– Tämä on henkilökohtainen tuotanto ja hyvin realistinen kuvaus niin hyvässä kuin pahassa. Olemme kuvanneet todella paljon kahdestaan, mikä on ollut helpottava elementti siinä, ettei ole tarvinnut jännittää kuvausryhmää. Toki meillä on ollut paikalla myös kuvausryhmä, joka on onneksi suhtautunut minuun niin, etten ole tv-esiintyjä, ja ovat avittaneet minua silkkihansikkain eteenpäin tässä kaikessa, Jari jatkoi.