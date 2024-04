Kaunarit-tähti Ronn Mossin viinitila on Ellen Jokikunnaksen Italian-talon naapurissa: "Emme ole vielä käyneet"

Juontaja Ellen Jokikunnaksen ja Jari-puolison kakkoskoti sijaitsee Kaakkois-Italiassa Puglian alueella. Talon remonttiprojektia on tallennettu viime vuoden mittaan Unelmia Italiassa -ohjelmaan, joka alkaa 11. huhtikuuta MTV Katsomossa.

Aviopari halusi nimenomaan vanhan trullitalon, joka on Unescon suojelema, eikä sellaisia enää edes rakenneta. Lisäksi he halusivat, että asumuksella on tarinoita ja historiaa.

– Naapurissamme on oliivitila, jossa on vanha mummo Beatrize ja pappa Vito, jotka ovat kertoneet kesän mittaan tarinoita talostamme ja sen juhlista monen kymmenen vuoden takaa. Tämä oli aiemmin viinitila vielä noin 20–30 vuotta sitten. Lähimmän autokorjaamon pappa taas kertoi, että hänen ensimmäinen kesätyöpaikkansa oli 10-vuotiaana meidän talollamme, koska hänen isänsä oli tällä viinitilalla töissä. On vähän tyhmää, että pidämme vanhoista röttelöistä, kun niissä on aina eniten töitä, Ellen kertoi MTV Uutisille.

Talon valintaan vaikutti myös alueen rauha ja pysähtyneisyys.

– En ole nähnyt yhtään Ferraria tai Lamborghinia tällä alueella. Ihmiset haluavat tulla Pugliaan itsensä takia nauttimaan hyvästä ruoasta ja ilmastosta. Sinne ei tulla esiintymään. Siellä on paljon myös muita ulkomaalaisia, joihin olemme tutustuneet. Ronn Mossilla on muuten viinitila ihan meidän lähistöllämme, Jari kertoi.

Moss on tuttu Kauniit ja rohkeat -saippuasarjasta, jossa hän esitti vuosien ajan Ridge Forresteria.

– Emme ole vielä käyneet hänen luonaan, mutta toivotaan, että ohjelmasta tulee kakkoskausi, niin sitten menemme kaveeraamaan Ronn Mossin kanssa, Ellen jatkoi.

Pariskunnan mukana maailmalla reissaa myös 8-vuotias Reino-koira.

– Reino puhuu tällä hetkellä parhaiten Italiaa. Se on ystävystynyt kaikkien kanssa, ja missä päin tahansa Eurooppaa kuljetaan, niin kaikki rakastuvat Reinoon. Hän on nyt jo 8,5-vuotias, joten tämän lämmön on huomannut koiran hyvinvoinnissa: hänellä ei ole mennyt selkä kertaakaan jumiin, mikä tapahtuu vähintään kerran talvessa Suomessa. Reino on saanut pentuaikansa takaisin: hän juoksee joka päivä täysiä pelloilla ja kirmaa kuin nuori koira. Sillehän on pääasia, että missä tahansa me olemme, niin hän on onnellinen, Ellen kertoi.

Italia on myös Ellenin ja Jarin onnellisuuden tyyssija. Remontointi on tehnyt hyvää kuusi vuotta kestäneen adoptioprosessin keskellä, kun he ovat saaneet uutta, kiehtovaa ja jännittävää opittavaa ja ajateltavaa.

– Remontointi on meille molemmille pakopaikka ja eskapismia arjesta. Kun sitä ei kumpikaan tee työkseen, niin se auttaa lataamaan akkuja. Remontointi on osa unelmaamme. Meidän unelmamme ei ole muuttaa valmistaloon Italiaan, vaan nimenomaan se, että pääsemme sinne elämään italialaista elämää ja härväämään. Vaikka välillä ärräpäitä tuleekin, niin illan päätteeksi muistutamme itseämme, että täällä me olemme ja teimme sen jo. Nyt tämä on vain jatkoa kaikelle, Jari tiivisti.

Unelmia Italiassa alkaa MTV Katsomossa to 11.4. Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kolme jaksoa, jonka jälkeen kaksi jaksoa viikossa torstaisin.