Kauan odotettu Unelmia Italiassa -kakkoskausi alkoi vihdoin! Ellen Jokikunnas: "Kaikkien aikojen tunteellisin vuosi"

Unelmia Italiassa -sarjan kakkoskausi alkoi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 11. helmikuuta. Kautta on kuvattu joulusta 2023 jouluun 2024.

Tuosta vuodesta päällimmäisenä Ellen Jokikunnakselle ja Jari Raskille jäi mieleen 8-vuotias adoptiopoika Ralph James, joka saapui kotiin loppuvuodesta 2024.

– Kaikkien aikojen ehkä tunteellisin vuosi. Paljon jännitystä, paljon tunnemyllerrystä ja sitten samaan aikaan se tunnemyllerrys aiheutti sen, että onneksi olemme tehneet dokumentin siitä vuodesta, koska meillä menevät itselläkin aikajanat ja tapahtumat vähän sekaisin, Jokikunnas kertoi MTV Uutisille Unelmia Italiassa -ohjelman mediatilaisuudessa.

– Elämä tärkein ja isoin juttu, että saimme pojan kotiin. Kaikki siinä ympärillä koki tavallaan pientä inflaatiota, Rask jatkoi.

Keväällä 2024 pariskunta oli toisistaan erossa enemmän kuin koskaan suhteensa aikana, sillä Rask sai töitä Suomesta ja remontti oli kesken Italian-kodissa Puglian alueella.

– Se oli aika kauheaa. Aiemmin pisimpiä aikoja erossa on ollut silloin, kun olen ollut 2,5 viikkoa pois reissussa. Nyt jäin Italiaan kaatosateessa tanskandoggin kanssa asumaan asuntoautoon ja valvomaan Italian ”remonttia”. Samaan aikaan remonttifirma laittoi työt seis, ja talo oli jo hajotettu. Lisäksi adoption tiimoilta tapahtui koko ajan, ja olimme aina eri maissa, kun jotakin isoa tapahtui, Jokikunnas muisteli.

Remontti Italiassa ei ole sujunut aivan suunnitelmien mukaan, sillä arkkitehti jäi kiinni tekemättömistä töistä ja päätti irtisanoutua.

– Jari ei edes pysty katsomaan materiaalia näistä ihmisistä, koska se suhde oli alusta loppuun epäonninen, Jokikunnas kertoi.

– Oli surullista huomata se, että olimme heidän kanssaan jo niin syvällä byrokratian rattaissa, että se oli aika haastavaa, Rask jatkoi.

Jokikunnas lisäsi, että he olisivat irtisanoneet kyseiset ihmiset muutenkin. Tällä hetkellä he etsivät uutta arkkitehtia ja jatkavat sitten hänen kanssaan seuraavien lupa-asioiden tiimoilta.

– Italiassa on kaikki aika hyvin nyt. Suuria onnistumisia. Voin sanoa sen, että talon sisäremontti on valmis, Jokikunnas kertoi.

– Ja sen voi kertoa spoilerina, että kakkoskaudenkin jälkeen olemme edelleen naimisissa, Rask jatkoi huvittuneena.

Jos he olisivat tienneet, minkä työn ja tuskan Italian-kodin remontti tulee vaatimaan, jotta se on nykyisessä pisteessään, niin he eivät olisi lähteneet projektiin lainkaan.

– Mutta onneksi innostuminen tekee sen, että joutuu ylittämään itsensä ja päätyy tilanteeseen, että onneksi tehtiin, Jokikunnas iloitsi.

