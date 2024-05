Ellen Jokikunnas hämmentyy Italian-kotinsa arkkitehdin kommentista: "No sitten olet vaarassa"

Arkkitehti käyttäytyy yllättäen todella erikoisesti Jokikunnasta kohtaan, kun hän yritti ehdottaa, että voisivatko he jatkossa olla suoraan yhteydessä yrityksen toimitusjohtajaan.

– Toivoin, että olisin kuullut väärin, mutta en kuullut. Hän sanoo ”Sei in pericolo”, joka tarkoittaa ”Sitten olet vaarassa” Jokikunnas ihmettelee.

Hämmentynyt Jokikunnas selvittää outoa kommenttia, mutta arkkitehti uskottelee, että hänen kauttaan asiat toimivat hyvin. Tapaamisen jälkeen arkkitehdeistä ei kuitenkaan ole kuulunut ja pariskunta on hoitanut asiaa suoraan remonttiyrityksen kanssa. Jokikunnas on huojentunut, että vihdoin asiat ovat menneet eteenpäin ja vaaralliset sähköjohdotkin on saatu jo korjattua.