Ellen Jokikunnaksen ja Jari-puolison Unelmia Italiassa -ohjelman taustalla liikuttava ajatus: "Haluamme, että meidän lapsi sitten aikanaan näkee"

MTV on julkaissut kanaviensa kevään 2024 ohjelmiston , joka pitää sisällään niin paluun tekeviä sarjoja kuin uutusohjelmiakin.

Yksi keväällä tv-ruutuihin saapuva ohjelmatulokas on Unelmia Italiassa, joka kertoo Ellen Jokikunnaksen ja hänen puolisonsa Jarin sekä Reino -koiran pitkäaikaisten unelmien toteuttamisesta ja vie katsojansa Italian upeisiin maisemiin.

Ellen ja Jari ovat jo vuosia haaveilleet kakkoskodista Italiassa, mutta ajatelleet, että unelman voi toteuttaa vasta kun he ovat saaneet lapsen. Vaikka adoptioprosessi on edelleen kesken, he päättävät, ettei elämässä voi odottaa ikuisesti ja ostavat 200-vuotta vanhan kivitalon Italian maaseudulta ja aloittavat sen remontoinnin.