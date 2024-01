UMK-kisaajat julkistetaan tänään – kenestä tulee Käärijän seuraaja?

Kasvavaa huumaa ja isoja hittejä

UMK on nykymuodossaan herättänyt viisufanien huomion myös ulkomailla, ja sosiaalisessa mediassa sitä on hehkutettu yhdeksi tämän hetken kovatasoisimmista viisukarsinnoista.

Israelin viisuosallistumisesta boikottivaatimuksia

– Euroviisut ovat EBU:n kilpailu, ja he tekevät linjauksia, joita me kuulostelemme. Heille on varmasti mennyt myös viestejä boikotoinnista. Olemme keskustelleet Pohjoismaiden kanssa, ja kaikilla on hyvin samantyyppinen tilanne kaikissa maissa. Viestejä on kaikkiin yhtiöihin tullut, sanoi Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén STT:lle joulukuussa.