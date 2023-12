Tässä ovat UMK:n uudet juontajat

– UMK:sta on viime vuosina tullut todella spesiaali juttu, ja edellisen viisukevään aikaan huomasin jälleen kerran miettiväni, että olisipa siistiä olla mukana. Päätin olla uikuttamatta kotisohvalla, tarjosin itseäni juontajaksi ja koekuvauksista lähtien tunnelma on ollut katossa. Vaikka itselläni on paljon kokemusta suorista lähetyksistä, on juontajana olo uutta ja erilaista. Uskon, että tällä tiimillä tehdään yhdessä kaikkien aikojen UMK-show, Hämäläinen sanoo.