Ulvilan murhan ex-tutkinnanjohtajan mukaan Anneli Auerin soittaman hätäpuhelun 23 ensimmäistä sekuntia "kertovat kaiken"

– Ulkopuolisen tekijän mahdollisuus on syyttäjän esittämällä näytöllä poissuljettu. Anneli Auerin kertomus on mielikuvitusta ja vailla minkäänlaista todellisuuspohjaa. Asunnossa on ollut ainoastaan kaksi aikuista ihmistä, joista toinen on surmattu. Vaihtoehdot jäävät kovin vähiin, kuka on surmaaja, Kuusiranta sanoi MTV Uutiset Liven keskustelussa.