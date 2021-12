Pysäyttävä ääninauha, jota myös FBI on syynännyt: Anneli Auerin puhelu hätäkeskukseen tasan 15 vuotta sitten – "Täällä on joku tappaja"

"Koettiin aikoinaan aika häiritseväksi aineistoksi"

Ulvilan surman hätäpuhelunauhaa on kuunneltu oikeudessa vuosien saatossa satoja ellei tuhansia kertoja. Nauhalta on yritetty löytää jotain, mikä selkeästi todistaisi Anneli Auerin syylliseksi tai syyttömäksi henkirikoksessa.

– Sitä on tutkittu aivan mielettömän paljon, mutta pulma on siinä, että tämä hätäkeskusnauha on niin heikkolaatuista ja nauhoittaa niin kapealta alueelta, että johtopäätösten tekeminen on hyvin vaikeaa, Sipilä kertoo.