Ulosottolaitos ennustaa, että tämän vuoden loppuun mennessä 600 000 ihmistä tai yritystä päätyisi ulosottoon koko vuoden aikana.

Ulosottolaitoksen valtakunnanvouti Veikko Minkkisen mukaan pitkällä aikavälillä velallisten määrä ei ole kuitenkaan äkillisesti noussut tai laskenut, vaan kehitys on ollut hitaasti nousevaa.

– Korona-ajan jälkeen on ollut yhä enemmän niitä, joille ulosotto lähettää postia. Jos lasketaan sieltä vuodesta 2021, ulosotossa on pikkukaupungin verran enemmän ulosotossa asiakkaina, kuvailee Minkkinen tilannetta.

Velkasummat ovat pieniä

Ihmisten velkasummat ovat kuitenkin aika pieniä. Minkkisen mukaan kolmasosalla velkasumma on alle 500 euron ja suurimmalla osalla velkasumma jää alle 10 000 euron. Miksi ulosoton asiakasmäärät sitten ovat kasvussa? Siihen Minkkinen ei osaa sanoa yhtä yksikertaista syytä, mutta tapa kuluttaa on ainakin muuttunut.

– Sellaista pientä velkaa saa aika helposti. Kun ostetaan jotain, tarjotaan usein ostotapahtuman yhteydessä jotain luottoa. On myös erilaisia palveluita, esimerksi ennen ostettiin levy kaupasta ja nyt se ostetaan suoratoistopalveluna, näitä kun kertyy sitten kovin paljon ja jos tuloissa tapahtuu joku muutos, on taloutta aika vaikea hallita, kuvailee Minkkinen tilannetta.

Kiinteistöjä ulosmitataan enemmän kuin pystytään myymään

Murheellisen ennätyksen rikkoutuminen tarkoittaa sitä, että se näkyy myös ulosmitattavan omaisuuden määrässä. Minkkisen mukaan esimerkiksi asuntoja ja kiinteistöjä tulee myyntiin tällä hetkellä paljon enemmän kuin niitä pystytään myymään.

– Se tarkoittaa valtavaa ruuhkaa tällä hetkellä ja sitä vaikeuttaa yleinen tilanne asuntomarkkinoilla, koska kauppa ei muutenkaan käy, on aika vaikea myydä. Ja joillakin alueilla ei vain ole markkinoita, sanoo Minkkinen.