Räjähdyksessä kuolleiden määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa.
Suomalaisia ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan kuollut tai loukkaantunut hiihtokeskuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä Sveitsissä, kerrotaan ulkoministeriöstä.
Useiden kymmenien ihmisten uskotaan kuolleen Crans-Montanan hiihtokeskuksessa baarissa tapahtuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa.
Kuolleiden määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Joidenkin kuolleista kerrotaan olevan ulkomaiden kansalaisia.
Lisäksi noin sadan ihmisen arvioidaan loukkaantuneen.
Räjähdys tapahtui kesken uudenvuoden juhlinnan noin puoli kahdelta aamuyöllä paikallista aikaa Le Constellation -nimisessä baarissa, joka on turistien suosiossa.AFP / Lehtikuva
Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena, ja terroriteon mahdollisuus on suljettu pois. Alueelle on julistettu hätätila ja lentokieltoalue.
Ulkoministeriön mukaan Sveitsiin on tehnyt matkustusilmoituksen noin 160 suomalaista.