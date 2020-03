Ulkoministeriö on huolissaan ulkomailla olevista suomalaisista – vetoaa kaikkia tekemään matkustusilmoituksen: Tästä syystä kotiin palaaminen on tärkeää

Suomalaisten suosikkikohteena Espanja

Ulkoministeriö oli perjantaihin mennessä vastaanottanut liki 45 000 matkustusilmoitusta. Ulkoministeriön arvion mukaan noin puolet ilmoituksen tehneistä on ulkomaanmatkalla olevia suomalaisia, ja noin puolet taas ulkomailla pysyvästi oleskelevia suomalaisia.

– Eniten matkustusilmoituksia on tehty Espanjaan ja Yhdysvaltoihin, Söderman paljastaa.

Matkustusilmoituksen tekeminen on tärkeää, sillä siten ulkoministeriössä pysytään kartalla siitä, missä päin maailmaa suomalaiset tällä hetkellä ovat.

Tiedottaminen puree suomalaisiin

He voivat lähteä Suomesta ulkomaille:

He voivat palata poikkeusoloissa Suomeen:

Ulkoministeriö on pyrkinyt tiedottaa suomalaisia mahdollisimman reaaliaikaisesti muun muassa tekstiviestien ja sähköpostien kautta. Viesti on ilmeisesti välittynyt eteenpäin, sillä matkustusilmoituksien määrä on lisääntynyt viime päivien aikana selvästi.