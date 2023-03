Ulkoministeri Haavisto kommentoi MTV:lle "rahaa on" -fläppitaulukohua, josta Antti Rinne pahoitti mielensä: "Aika vähäpätöinen asia varmaan nyt"

Haavisto: Olen tällaisen fläppitaulun tosiaan nähnyt

– Olen tällaisen fläppitaulun tosiaan nähnyt, ja ilmeisesti tällainen on ilmeisesti ollut olemassa. Se on ollut yksi sellainen metodi, jota siellä hallitusneuvotteluissa on käytetty. On suunniteltu erilaisia tulevaisuusmenoja sellaisella rakenteella, että ei keskitytä rahasummaan vaan keskitytään siihen, mitä asioita tarvitsisi tehdä. Ja sitten lopuksi käyty läpi tätä rahan ja kehyksien riittävyyttä. Se on ollut yksi metodi, joka on ollut siellä käytössä.