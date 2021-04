Jussi Halla-aho toivoo keskustan lähtevän hallituksesta, moittii puoluetta draaman järjestämisestä – "Surkuhupaisaa"

Jussi Halla-ahon mukaan on selvää, että keskustalla on tarve järjestää "jonkinlaista draamaa ja teatraalinen kriisi" omista sisäisistä ongelmista johtuen.

– On tietysti vaikeaa arvioida ulkoapäin sitä, missä määrin tätä on koordinoitu päähallituspuolueiden eli keskustan ja sosiaalidemokraattien välillä, mutta en pitäisi sitä täysin mahdottomana.

Halla-aho ei usko yhteisymmärrykseen kaikissa kysymyksissä

– Voisin olettaa, että tämä on yksi niistä asioista, joita mainostetaan puoliväliriihen saavutuksina.

"Tekeminen näyttää painottuvan lillukanvarsien kanssa askartelemiseen"

– On tämä tietyllä tavalla surkuhupaisaa eikä varmaan millään tavalla lisää kansan luottamista päätöksentekijöihinsä.

– Kun huudellaan jyrkkiä tavoitteita ja vaatimuksia julkisuuteen sekä käydään keskustelua median kautta, niin asioilla on taipumus muuttua arvovaltakysymyksiksi. Kun on maalannut itsensä nurkkaan, on sieltä vaikea päästä pois.