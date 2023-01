Ulkomaalaiset opiskelijat eivät pääse Suomeen, koska tunnistautuminen lähetystöissä on ruuhkautunut

Luvut selviävät ammattikorkeakouluille tehdystä kyselystä. Moni kouluista ilmoitti, että keväällä opiskelemaan hyväksytyistä ulkomaalaisista opiskelijoista on päässyt maahan vasta 60–80 prosenttia.

Ammattikorkeakouluilla on selkeä näkemys siitä, missä on tämän hetken vaikein pullonkaula: oleskelulupahakemus edellyttää tunnistautumista Suomen lähetystössä lähtömaassa tai lähimmässä maassa, jossa lähetystö sijaitsee. Nämä tunnistautumispalvelut ovat ruuhkautuneet, ja osa opiskelijoista on koulujen mukaan joutunut odottamaan tunnistautumiseen pääsyä jopa puoli vuotta.