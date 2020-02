Suomeen palkattavien ulkomaisten asiantuntijoiden lupakäsittelyyn saatu vauhtia

– Tämä on katastrofi ja näkyy esimerkiksi Supercellin arjessa joka päivä, Paananen tviittasi tuolloin.

"Resurssit eivät riitä nopeampaan toimintaan"

Migrin mukaan ensimmäisen oleskelulupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on nyt 33 päivää, kun se vielä lokakuussa huikenteli 52 päivässä. Myös jatkolupien osalta tilanne on parantunut. Kun niiden keskimääräinen kesto oli lokakuussa 67 päivän luokkaa, nyt ollaan 46 päivässä.

Toivosen mukaan virasto ei ole vielä täysin tyytyväinen jatkolupien keskimääräisiin käsittelyaikoihin, mutta ensimmäisen luvan osalta arvio on toinen. Kuukausi on se aika, johon virasto on nyt sisäisesti sitoutunut ykkösluvan osalta.