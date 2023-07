Ukrainan yleisurheilulegendasta Sergei Bubkasta raju Venäjä-syytös: "Kaksinaamainen paskiainen"

Bihus.info -sivusto on jakanut artikkelissaan kolme sopimusasiakirjaa kaupanteosta venäläisten kanssa. Niissä on Bubkan veljen allekirjoitus, mutta Bubka on merkitty Mont Blanc -yrityksen toiseksi omistajaksi. Bubkan kerrotaan saaneen kaupanteon yhteydessä venäläisen sosiaaliturvatunnuksen.

Veljekset olisivat myyneet polttoainetta melkein miljoonan ruplan (noin 10000 euroa) edestä Venäjän miehittämän Donetskin alueella. Kaupantekoa on käyty asiakirjojen mukaan kolmesti tämän vuoden toukokuun aikana. Niiden mukaan polttoainetta on myyty yhteensä 14700 litraa. Sopimuksissa sanotaan myös, että Vasili Bubka on Venäjän kansalainen. Sergei Bubka on mainittu Ukrainan kansalaisena.