Ukrainan seiväslegenda Sergei Bubka ylistää Wilma Murtoa – ennustaa superharvinaista saavutusta: "Totta kai"

Bubka on yksi kautta aikojen parhaista seiväshyppääjistä. 59-vuotiaalla on nimissään muun muassa 18 seiväshypyn ME:tä, kuusi maailmanmestaruutta sekä yksi olympiakulta.

Ukrainalainen on seurannut Murron otteita läheltä ja vakuuttunut 25-vuotiaan suomalaisen potentiaalista.

– Murron suoritukset ovat olleet hyviä. Hän on Euroopan mestari, jolla on paljon potentiaalia. Minusta tuntuu, että hän voi jatkaa sekä Suomen menestysperinteitä seiväshypyssä että omien ennätystensä rikkomista, Bubka kertoo MTV Urheilulle.

Murto laittoi Suomen ennätyksen elokuussa uusiksi, kun hän voitti EM-kultaa ylittämällä 485. Bubka uskoo, että Murto on nyt matkalla paljon puhutun, viiden metrin rajan yli.

– Totta kai, nykypäivänä on mahdollista hypätä vain korkeammalle ja korkeammalle. On uusia tapoja opiskella ja imeä tietoa kehittääkseen iseään. Kuten olen sanonut, Wilmalla on paljon potentiaalia. Uskon, että hän voi hypätä viisi metriä – ja enemmän!