Vladimir Putiniin yhdistetyn olympiavoittajan epäillään piileksivän Sveitsissä – silmukka miljoonia takoneen tähden ympärillä kiristyy

Vaikka varmuutta Kabajevan olinpaikasta ei ole, on naisen karkottamiseksi Sveitsistä tehty vetoomus, jonka on allekirjoittanut lähes 55 000 henkilöä. Vetoomuksessa ihmetellään, miksi Kabajevaa ei ole edes asetettu pakotelistalle, vaikka on melko selvää, että nainen on hyvin läheinen Putinin kanssa.