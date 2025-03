Ukrainan tukijat kokoontuvat Pariisissa – Zelenskyi paikalla

Britannian ja Ranskan johtama jalkatyö Ukrainan sotilaallisen turvaamisen puolesta on määrä viedä päätökseen kokouksessa.

Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa pidettävään Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen, jota isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Paikalla Pariisissa on myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka tapasi Stubbin reilu viikko sitten Suomen-vierailullaan.

Macron sanoi kokouksen edellä, että Britannian ja Ranskan johtama jalkatyö Ukrainan sotilaallisen turvaamisen puolesta vietäisiin päätökseen torstain huippukokouksessa.

Kokoukselta odotetaan linjauksia siitä, mitkä maat ovat valmiita osallistumaan Ukrainan mahdollisen rauhansopimuksen turvaamiseen.

– Tehtävänämme on palata täältä ymmärryksellä siitä, keitä meillä on ja kuka on valmiina, Zelenskyi sanoi kokouksen kynnyksellä.

Stubb ei lähettäisi heti joukkoja

Keskiviikkona Raumalla pidetyssä yleisötilaisuudessa Stubb kertoi, ettei pidä järkevänä sitä, että Suomi lähettäisi omia joukkojaan Ukrainaan alkuvaiheen tulitaukoa valvomaan.

– Ensin on se tulitauko, jossa Suomen panos voi olla Ukrainan tukemista ulkopuolelta. Se voi olla jotain tiedusteluun, koulutukseen, ilmatilaan tai merivoimiin liittyvää, sitä ei tiedetä tässä vaiheessa, Stubb sanoi.

Stubb jätti oven auki sille, että myös Suomesta lähetettäisiin joukkoja Ukrainaan myöhemmin rauhansopimusta valvomaan osana kansainvälisellä mandaatilla toimivaa operaatiota.

Venäjä on vaatinut siihen kohdistuvien pakotteiden purkamista osana tulitaukoneuvotteluja. Stubbin mukaan pakotteita ei pitäisi purkaa.

– Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin voi harvoin luottaa. Nähdään se, että kun sovitaan jostakin, yhtäkkiä tuodaan jälkikäteen erilaisia ehtoja pöytään.

Purkamisen sijaan pakotteita olisi Stubbin mukaan syytä lisätä.