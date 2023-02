Ukrainan suurlähetystössä on työskennelty vuoden ajan kellon ympäri – suurlähettiläs kiittää suomalaisia tuesta

Helsingin Kulosaaren lähetystörakennuksen ulkopuolella on kaunis ja rauhallinen talvipäivä. Haastattelun kanssa samalla kellonlyömällä on alkamassa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhe.

– Vaikka taistelu vielä jatkuu, minusta Ukraina on jo puolustanut oikeuttaan noudattaa omaa suunnitelmaansa. Joten emme anna Putinin sekoittaa tätäkään suunnitelmaa (haastattelua), hyväntuulinen Dibrova sanoo.

Ei lomia, tuskin vapaita viikonloppuja

Dibrova kertoo ymmärtäneensä ensimmäisinä hyökkäyksen jälkeisinä päivinä, että se, mitä Ukraina nyt tarvitsee, on näkyvyyttä ja ennen kaikkea aseita. Tätä viestiä välitettiin muun muassa suomalaisille kansanedustajille suurlähettilään videoviestillä.

Työtä on riittänyt. Dibrova naurahtaa kieltävästi, kun häneltä kysyy, onko suurlähettiläs voinut pitää ollenkaan lomaa.

– (Vapaita) viikonloppujakaan ei ole juuri ollut. Myös siksi toivomme sodan loppumista mahdollisimman pian, koska kyllä me haluaisimme levätä, hän myöntää.

– Minun työni täällä on rauhantyötä, vaikka olenkin jo oppinut kaikki aseiden mallit, joita tarvitsemme, Dibrova sanoo.

– Ukrainan talvisota on alkanut, Dibrova muistelee sanoneensa.

– Ei ollenkaan. Minusta tuntuu, että nyt on jopa enemmän halua auttaa, Dibrova sanoo.

Heti sodan puhjettua Ukrainan lähetystölle tuotiin kukkia, leluja ja keksejä. Dibrovan mukaan suomalaisten kunniaksi onkin sanottava, etteivät he ollenkaan viivytelleet avun antamisessa kuten joissain muissa maissa tapahtui.

Protokollapäällikkö ja presidentti

Dibrova on kotoisin Kryvyi Rihin teollisuuskaupungista, jonka kuuluisin vesa on epäilemättä presidentti Volodymyr Zelenskyi. Koska lähettiläs ja presidentti ovat myös lähes saman ikäisiä, on pakko kysyä, ristesivätkö nuorten tiet koskaan synnyinseuduilla. Turha toivo.